Названа причина массового отравления студентов в Татарстане

Студенты Арского педагогического колледжа почувствовали недомогание из-за аллергической реакции на компонент распыленных в аудитории духов. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Татарстана Сергей Осипов.

- Учащиеся почувствовали головную боль, тошноту, некоторые пожаловались на повышение и понижение давления. Все это вкладывается в картину острой аллергической реакции, скорее всего, на один из компонентов туалетной воды. Все обратившиеся были госпитализированы в Арскую центральную районную больницу. Небольшое введение антигистаминных препаратов купировало аллергическую реакцию, - приводит слова Осипова агентство "Интерфакс".

Замглавы минздрава РТ также добавил, что никаких отравляющих веществ и инфекций в пробах воздуха, взятых в учебном заведении, экспертиза не выявила. Токсикологическое исследование туалетной воды продолжается, правоохранительные органы устанавливают вещество, вызвавшее реакцию.

Между тем, находившиеся под наблюдением врачей студентки колледжа готовятся к выписке из больницы, их состояние стабилизировалось.

Напомним, массовое отравление учащихся в педагогическом колледже Арска произошло 5 октября. 18 студенток второго курса были доставлены в местную центральную больницу после того, как одна из них воспользовалась в аудитории туалетной водой.

По факту случившегося в следственных органах возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.