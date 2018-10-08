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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемому по делу "Зимней вишни" пожарному продлили арест

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Кемеровский областной суд продлил срок ареста начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, одному из обвиняемых по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
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Генин, арестованный до 11 октября, оставлен в СИЗО еще на два месяца и 14 дней - до 25 декабря. На продлении срока ареста, как сообщает ТАСС, настаивал представитель СК, мотивируя тем, что до 25 декабря продлено предварительное следствие по делу. Но помимо того, что фигуранту нужно успеть ознакомиться с материалами последнего, есть и другие причины. Так, в деле имеются заявления потерпевших, которые опасаются за свои жизнь и здоровье, поскольку друзья пожарного им угрожали.

В свою очередь сторона защиты, настаивая на замене меры пресечения более мягкой, отметила, что заявления потерпевших, датированные 3-м и 4 октября, написаны одинаково. Да и с делом подзащитный мог бы знакомиться быстрее, если бы ему давали возможность читать большее количество томов за один раз.

Необоснованным дальнейшее продление срока содержания Генина под стражей сочла и прокуратура, считающая, что было бы достаточно домашнего ареста. И сам пожарный повторил: бежать ему некуда, а давление оказывают как раз на него. Однако ни все эти доводы, ни приобщенные к материалам дела положительные характеристики, ни ходатайства, ни награды, ни многочисленные поручительства не помогли.

По версии следствия, Генин во время поисково-спасательной операции в ТРЦ нарушил боевой устав, выполнив свои должностные обязанности ненадлежащим образом. В суде ранее демонстрировалась видеозапись, из которой ясно, что пожарный не последовал за отцом трех погибших детей, указывавшим ему путь на четвертый этаж здания, к кинозалам. В результате не менее 37 человек, находившихся в зале №2, погибли. Всего жертвами трагедии, произошедшей в "Зимней вишне" 25 марта, стали 60 человек.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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