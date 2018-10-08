В Коми арестованы подозреваемые в убийстве двоих детей и их дедушки

Печорский городской суд Коми избрал меру пресечения двум мужчинам, обвиняемым в убийстве 14-летнего мальчика, его 12-летней сестры и их 54-летнего деда. Один из предполагаемых убийц - отчим детей.

Как сообщает Следственный комитет по Коми, дети были задушены, их дед скончался от последствий открытой черепно-мозговой травмы.

Тела погибших были обнаружены 4 октября. Тогда же начался розыск отчима и его приятеля. Согласно свидетельским показаниям, именно их видели заходящими в дом незадолго до трагедии.

Спустя двое суток подозреваемых задержали. Отчиму 38 лет, его знакомому - 37. Оба ранее имели конфликты с законом, за плечами у каждого несколько судимостей.

Сейчас им предъявили обвинение в убийстве. На период расследования уголовного дела мужчины будут находиться под стражей.