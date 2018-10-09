Главное следственное управление Следственного комитета официально объявило о завершении расследования громкого коррупционного скандала с обвинениями высокопоставленным чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов Кемеровской области.

Напомним, Следственный комитет обвинил в вымогательстве, "совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере", бывших заместителей губернатора области Алексея Иванова и Александра Данильченко, начальника департамента администрации региона Елену Троицкую, бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина, старшего следователя Артемия Шевелева и бывшего сотрудника следственного управления Сергея Крюкова.

А также плюс к чиновникам обвинили предпринимателя Александра Щукина и юриста Геннадия Вернигора.

Задержание буквально в течение двух-трех дней восьмерых высокопоставленных чиновников наделало немало шума не только в регионе.

Кроме того, бывшим сотрудникам регионального СК Калинкину, Крюкову и Шевелеву вменяют еще одну уголовную статью - превышение должностных полномочий. А экс-главе следственного управления СК РФ вчерашние коллеги добавили обвинение по части 2 статьи 290 Уголовного кодекса РФ - это получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в начале июля 2016 года обвиняемые "вступили в сговор с целью вымогательства" у бизнесмена Антона Цыганкова принадлежащих ему 51 процента акций угледобывающего предприятия АО "Разрез "Инской".

Позднее следователь Шевелев по указанию своих непосредственных начальников Калинкина и Крюкова незаконно возбудил уголовное дело и задержал акционера. Взяли бизнесмена по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 Уголовного кодекса РФ.

В Следственном комитете рассказали, что фигуранты этого уголовного дела, угрожая Цыганкову заключением под стражу, заставили его передать акции в пользу коммерсанта Щукина.

Задержание за два дня восьмерых высокопоставленных чиновников наделало немало шума в регионе

Но это еще не все. По версии сотрудников следственного ведомства, в апреле 2012 года Калинкин, на тот момент первый заместитель руководителя следственного управления, получил от Щукина взятку в особо крупном размере. Взяткой стал автомобиль BMW X5 стоимостью более 4 миллионов рублей.

Дорогую машину подогнали, как позже запишет следователь, "за общее покровительство по службе".

А в октябре 2014 года уже руководитель следственного управления вновь получил от Щукина взятку. И опять в виде автомобиля. Это был вновь BMW X5, но уже стоимостью свыше 6,5 миллиона рублей.

По закону все материалы, которые собрало следствие, положено отправить в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство решило, можно ли отправлять дело в суд или при сборе доказательств были допущены ошибки или недоработки.

В уголовном деле кемеровских чиновников вопросов у прокуратуры не было.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении восьми соучастников направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказали корреспонденту "РГ" в СКР.