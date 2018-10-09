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09.10.2018 20:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане скончались двое пострадавших при взрыве подростков

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)

Двое из пяти подростков, пострадавших при взрыве в спортзале в дагестанском селе Эбдалая, умерли в больничной палате.

СК возбудил дело после взрыва в школе Дагестана

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Магомеда Ахмедова, у школьников были обширные ожоги более 90 процентов тела. Значительная часть ожогов достаточно глубокие. Несмотря на усилия врачей, спасти жизни юных пациентов не получилось.

Причиной ЧП стала утечка газа. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту взрыва.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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