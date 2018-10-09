В Дагестане скончались двое пострадавших при взрыве подростков

Двое из пяти подростков, пострадавших при взрыве в спортзале в дагестанском селе Эбдалая, умерли в больничной палате.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Магомеда Ахмедова, у школьников были обширные ожоги более 90 процентов тела. Значительная часть ожогов достаточно глубокие. Несмотря на усилия врачей, спасти жизни юных пациентов не получилось.

Причиной ЧП стала утечка газа. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту взрыва.