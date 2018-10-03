Вечером ребята закончили тренировки в спортзале, расположенном около местной школы. Особых развлечений в горном селе, где проживают около тысячи человек, нет, и дети проводят время в небольшом спортивном зале. В этот злополучный вечер, когда подростки пошли на взвешивание и включили в комнате тренера свет, раздался взрыв, следом возник пожар.

Как рассказал впоследствии тренер ребят Рамазан Мусаев, услышав взрыв, он сразу бросился в комнату и увидел лежащих в огне учеников. Горящую одежду на одном из учеников ему удалось потушить спортивным костюмом. Выйдя на улицу, он увидел еще троих обгоревших подростков.

Пострадали пятеро ребят, старшему из которых 18 лет, а младшему 14. Их сразу отвезли в Левашинскую районную больницу, затем транспортировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы Махачкалы. Как рассказали "РГ" в министерстве здравоохранения республики, состояние пострадавших оценивается как тяжелое - они получили от 60 до 90 процентов ожогов тела.

Первоначально рассматривались разные версии произошедшего. Одна из них - взрыв батареи электронных весов, на которых взвешивались дети. В итоге расследование привело к другой версии. По информации МЧС, причиной взрыва могла стать утечка из газопровода. На запах газа дети жаловались давно. "Никто из руководства школы и газовой службы на наши просьбы проверить информацию и устранить утечку не отреагировал", - рассказал один из родителей.

Причиной взрыва могла стать утечка из газопровода. На запах газа дети жаловались давно

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Следователи выяснили, что впритык к зданию спортзала проходит газовая труба, на которой выявлена утечка. Через трещины в стенах здания газ попадал внутрь помещения и накапливался.

- После включения электрических приборов произошел хлопок и возгорание газовоздушной смеси, - сообщил "РГ" официальный представитель Следственного комитета Расул Темирбеков.

Для консультации с лучшими специалистами страны минздрав Дагестана организовал видеоконференцию с участием врачей Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и Приволжского федерального медицинского исследовательского центра. Было принято решение, что транспортабельных подростков доставят в специализированный ожоговый центр Нижнего Новгорода. Для этого в Дагестан вчера вылетел спецборт МЧС России.

Это уже второе ЧП в образовательном учреждении Дагестана за последнее время. В апреле прошлого года в селе Агвали Цумадинского района во время занятий в компьютерном классе взорвалась граната.12-летний школьник от полученных ранений скончался, более десяти детей получили ранения. Подросток, устроивший взрыв в школе, был задержан. По его словам, он нашел гранату на окраине села и принес ее в класс "поиграть". Как установило потом следствие, школьник находился на учете в отделе по делам несовершеннолетних.