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09.10.2018 16:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржца оштрафовали 150 тысяч рублей за пролет под мостом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге прекращено уголовное дело в отношении мужчины, который 10 августа пролетел на вертолете под мостом ЗСД в районе Петровского канала.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчина признал свою вину, раскаялся. Тем не менее, за несанкционированный полет ему предстоит заплатить 150 тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com
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Сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России установили, что у мужчины имелось пилотное свидетельство, но срок его действия истек еще в 2013-м году.

На судебном заседании пилот заявил, что хотел продлить срок действия документа, но не знал, куда ему обращаться. Раньше свидетельства выдавала организация "Крылья Невы", но в момент обращения эта структура сама оказалась под уголовным делом.

Оказалось, что сам вертолет был собран кустарным способом. Основные запчасти он приобрел у наследников крупного петербургского бизнесмена, часть комплектующих купил на свободном рынке. Сборку осуществляли специалисты из Сербии.

Сам вертолет на учете не состоял. Владелец объяснил, что перед оформлением документов хотел "облетать" свое воздушное судно. Тем не менее, облет под автомобильным путепроводом был расценен как проявление хулиганства, поскольку своими действиями мужчина подверг опасности всех автомобилистов, которые в это время двигались по магистрали ЗСД.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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