Жена Мамаева подала на развод после скандала с участием мужа

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева хочет развестись с мужем. Алана Мамаева подала на развод, информирует Sport24.ru.

Произошло это после того, как Павел оказался замешан в двух скандальных историях с избиением. Мамаев и его друг форвард "Зенита" Александр Кокорин в течение 2-3 часов напали сначала на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

В результате инцидентов водитель ведущей Виталий Соловчук был доставлен в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой, а Пак получил телесные повреждения.

Что интересно - не далее как в конце сентября Алана Мамаева заявила о грядущем разводе с Павлом. Но буквально на следующие сутки девушка сообщила, что они с мужем помирились.