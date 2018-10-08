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08.10.2018 21:47
Рубрика: Происшествия

По факту драки с участием Кокорина и Мамаева возбуждено дело

Текст: Иван Петров

В московской полиции подтвердили факт драки с участием известных российских футболистов Павла Мамаева (футбольный клуб "Краснодар") и Александра Кокорина (ФК "Зенит"). Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по итогам проведенной столичными полицейскими проверки было возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса РФ "Побои". Самое строгое наказание - до 2 лет лишения свободы.

Дознавателям удалось установить, что между двумя молодыми людьми и гражданином произошел конфликт, в результате которого мужчине были нанесены несколько ударов.

"В настоящее время проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления. В частности, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и другие участники инцидента", - рассказали в московской полиции.

Фото: Валерий Титиевский/ РИА Новости
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Чуть ранее информацию о драке с участием футболистов подтвердили в министерстве промышленности и торговли. Дело в том, что пострадали в этом конфликте двое высокопоставленных сотрудников Минпромторга.

"В центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники нашего министерства - директор одного из департаментов Денис Пак и генеральный директор ГНЦ России ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Им была оказана необходимая медицинская помощь", - сообщила глава пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова.

Отмечается, что полученные чиновниками травмы не представляют угрозы их здоровью.

На данный момент известно, что давние друзья Мамаев и Кокорин после матча минувшего тура в Санкт-Петербурге, в котором встречались их клубы, решили отметить 10-летие своей дружбы. Для этого они отправились на "Сапсане" в Москву. Утром понедельника они оказались в одной из кофеен на Арбате. Там их компания продолжила торжество и стала сильно шуметь. На замечания персонала кафе футболисты, как сообщают очевидцы, не особо реагировали. Тогда им сделали замечание мужчины с одного из соседних столиков. После чего возник конфликт. Один из пострадавших утверждает, что били их друзья футболистов, но спровоцировали и непосредственно начали драку, метнув стулом, футболисты.

На место конфликта была вызвана "скорая помощь", но пострадавшие от госпитализации отказались. Позднее Денис Пак снял побои и обратился с заявлением в полицию. Некоторые СМИ сообщают, что Денис Пак согласен уладить конфликт без уголовного преследования, если футболисты публично перед ним извинятся.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Напомним, Кокорин и Мамаев уже не в первый раз оказываются в центре скандала. В июле 2016 года после провального выступления сборной России на чемпионате Европы (набрав 1 очко в своей группе, сборная России не вышла из группы) их обнаружили в Монако. На опубликованной записи видно, как в одном из местных клубов они участвовали в вечеринке, где всех угощали дорогим шампанским.

Сначала была информация, что они оплатили дорогой напиток для всех гостей на сумму около 250 тысяч евро. Но сами герои видеоролика утверждают, что это кто-то из местных богачей, узнавших их, оплатил вечеринку. Болельщики сочли такое поведение издевательским после ужасающего выступления на Евро-2016. После этого инцидента футболистов перестали вызывать в сборную России.

Зимой прошлого года Кокорин в своем аккаунте в соцсети опубликовал фотографию, на которой он позирует в футболке с изображением наркобарона Пабло Эскобара. В конце февраля Кокорина задержали за грубое нарушение правил дорожного движения в центре Москвы. Он был лишен прав. 

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