Адвокат: Дела Кокорина и Мамаева можно закрыть по примирению сторон

Уголовные дела, возбужденные по фактам двух драк с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, могут быть закрыты по примирению сторон. О допущении такого варианта Уголовно-процессуальным кодексом "Российской газете" рассказал управляющий партнер юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Роман Скляр.

По его словам, формально действия Кокорина и Мамаева, связанные с нанесением травм чиновникам и водителю, согласно Уголовному кодексу РФ, могут быть квалифицированы по нескольким статьям.

-Это статья 116 "побои" (как и решили столичные следователи), статья 115 УК РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и статья 112 "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Все будет зависеть от тяжести причиненного потерпевшим вреда здоровья. Это выяснит судебно-медицинская экспертиза. Но, исходя из того, что видно на распространенном видео и первичных внешних признаков, 112-я статья маловероятна.

На мой взгляд, правильным было бы квалифицировать действия Кокорина и Мамаева по статье 213 Уголовного кодекса - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования.

Из того, что мы знаем об инциденте, действия футболистов попадают под эти формулировки.

Можно сделать вывод, что Кокорин и Мамаев грубо нарушали общественный порядок, выражали свое неуважение к окружающим их людям в кафе. Стул был фактически использован в качестве оружия для нападения, которое в свою очередь (если исходить из тех фраз, которые опубликованы в СМИ) было совершено, в том числе и по мотиву национальной вражды. Можно вспомнить и информацию СМИ о поведении футболистов в поезде "Сапсан".

Особенность статьи о "хулиганстве" в том, что это преступление является публичным, и уголовное дело подлежит возбуждению независимо от наличия заявления от потерпевшего и безусловному прекращению в связи с примирением с потерпевшим не подлежит. "Побои" и "причинение легкого вреда здоровью" - это дела частного обвинения и подлежат прекращению в связи с примирением с потерпевшим.

Конечно, есть уголовно-правовые механизмы, позволяющие прекратить и уголовное дело публичного обвинения, но они все же существенно сложнее, чем в случае с делами частного обвинения.

Напомним, сегодня стало известно, что уголовные дела, в которых фигурируют футболисты Мамаев и Кокорин, переданы для расследования в Главное следственное управление МВД по Москве. Сегодня футболисты должны явиться к следователю для дачи пояснений.