Дебош в кадре: еще 4 видео, на которых футболисты хулиганят

Скандальные похождения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева попали на видео. Сперва молодые люди избили водителя ведущей федерального канала, а спустя пару часов напали на чиновника Минпромторга в одном из московских кафе. Теперь игрокам "Зенита" и "Краснодара" грозит уголовная ответственность. "РГ" вспоминает еще четыре эпизода, когда известные футболисты стали зачинщиками драк.

Джои Бартон

Английский футболист не раз отличался своими хулиганскими выходками. В его послужном списке - драка с таксистом, наезд на пешехода, многочисленные стычки с соперниками на поле и даже тушение сигареты о лицо одноклубника на рождественской вечеринке. В конце 2007 года Бартон, будучи игроком "Ньюкасла", устроил пьяную драку в одном из ливерпульских фаст-фудов. Суд отправил его в тюрьму на полгода, однако футболист провел за решеткой только 77 дней.

Стивен Джеррард

Накануне нового 2009 года капитан "Ливерпуля" устроил драку в баре - по некоторым данным, Джеррарда не устроила звучавшая из колонок музыка. Это дело также рассматривалось в суде, однако звездный футболист сумел доказать, что действовал исключительно в целях самообороны.

Данкан Фергюсон

Суровый шотландский футболист, обладатель Кубка и Суперкубка Англии, не раз вступал в рукопашный бой с таксистами и ездил по улицам в нетрезвом виде, за что был награжден прозвищем "Данкан-беспредельщик". Однако реальный срок футболист получил за драку прямо в ходе матча "Рейнджерс" - "Райт Роверс" в 1994 году. Фергюсон точным ударом головы уложил соперника на газон, за что был приговорен к трем месяцам тюрьмы.

Эрик Кантона

А нападающий "Манчестер Юнайтед" запомнился своим "ударом кунг-фу". Этот эпизод случился 25 января 1995 года во время игры "Манчестера" с "Кристал Пэласом". Удаленный с поля Кантона поддался на провокацию болельщика и ударил того ногой. Инцидент закончился для футболиста 120 часами исправительных работ и штрафом.