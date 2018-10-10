Павел Мамаев прибыл в полицию на допрос

Футболист Павел Мамаев приехал на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве. В настоящее время с ним работают следователи.

Эту информацию ТАСС подтвердил представитель московской полиции Юрий Титов.

Ранее сообщалось, что в отношении Мамаева и его друга - Александра Кокорина - возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". В полиции обещали объявить футболистов в федеральный розыск в том случае, если они не явятся на допрос до 18.00 сегодняшего дня. Приятели стали участниками нескольких драк. Поведение футболистов осудили многие известные люди, в том числе - футболисты и тренеры.