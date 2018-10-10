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10.10.2018 16:39
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Полиция пообещала объявить Кокорина и Мамаева в розыск

Текст: Иван Петров
Столичные полицейские, похоже, очень разозлились, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проигнорировали приглашение на беседу со следователем. Во вторник футболисты, прославившиеся своими буйными похождениями, прислали вместо себя адвоката. Тогда их лично попросили явиться в среду к 13.00. Они опять не пришли. Их пригласили на 15.00. Результат - тот же.

В итоге полицейские возбудили против Кокорина и Мамаева дело о "хулиганстве", а это, напомним, более жесткая статья, чем "побои". Если ранее им грозило до 2 лет колонии, то по "хулиганке" самое строгое наказание - уже до 7 лет заключения.

"В отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ "хулиганство", - сообщил в среду глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

Фото: instagram.com/kokorin
Адвокат: Дела Кокорина и Мамаева можно закрыть по примирению сторон

Кроме того полицейский сообщил, что следователи ждут футболистов для дачи объяснений до 18.00. "Если к этому времени они не явятся, их объявят в федеральный розыск", - пообещал представитель ГУ МВД по Москве.

Ранее стало известно, что из-за резонанса расследование уголовных дел, в которых фигурируют футболисты, было передано на уровень выше. Изначально дела о "побоях" были возбуждены в УВД по ЦАО - по территориальной принадлежности. И отель "Пекин", возле которого был избит водитель телеведущей Виталий Соловчук, и кофейня на Большой Никитской, где от действий футболистов и их друзей пострадали чиновники Минпромторга, - это Центральный округ столицы.

"В виду большого общественного резонанса дела переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве.  Следователи уже приступили к расследованию указанных дел", - рассказывал Юрий Титов.

Он добавил, что ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции. "О результатах расследования уголовных дел общественность будет нами проинформирована", - заключил полицейский.

Напомним, Кокорин и Мамаев, отмечая 10-летие своей дружбы, умудрились избить троих людей в Москве - водителя телеведущей Первого канала и двоих чиновников Минпромторга.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Происшествия Правосудие Следствие Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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