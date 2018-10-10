Расследование дел Кокорина и Мамаева передано в ГСУ московской полиции

Дальнейшее расследование уголовных дел по факту драк с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева будет вести Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Соответствующее решение о передаче было принято в связи с тем, что дело стало иметь большой общественный резонанс.

Речь идет драках, которые произошли на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской.

Ход расследования находится на контроле у руководства московской полиции.

Напомним, ранее в полицию обратилась женщина, которая сообщила о том, что несколько человек разбили стекло и повредили заднюю дверь ее автомобиля, а также избили водителя авто. По факту случившегося было возбуждено дело по статье "Побои".

Также сообщалось о том, что возбуждено еще одно дело по той же статье после конфликта, произошедшего в одном из кафе города. Полиция установила, что двое человек подрались с мужчиной.

Фигурантами обоих дел, по информации СМИ, являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, уже не в первый раз становившиеся участниками скандалов. Так, после завершения выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу в 2016 году в Сети появилось видео вечеринки в Монте-Карло с участием обоих футболистов.