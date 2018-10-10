В московском метро упавший пенсионер спасся от поезда в желобе

Пожилой пассажир московского метро упал под прибывающий поезд и сумел выжить, спрятавшись в желоб между рельсами.

Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, в 16:38 на "Тверской" с платформы упал 65-летний житель столицы. Машинист заметил это и попытался экстренно затормозить, но состав все равно накрыл пассажира, когда тот уже был в спасительном пространстве на путях.

Дежурившие на станции полицейские вызвали "скорую помощь". В это время с контактного рельса сняли напряжение и подняли пенсионера на платформу. Врачи оказали мужчине первую помощь. Он получил сотрясение мозга и ушибы. Полиция проверяет все обстоятельства инцидента.

Из-за происшествия движение по Замоскворецкой линии временно прерывалось. Метрополитен уже сообщил, что поезда ввели в график.