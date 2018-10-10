Скончался третий пострадавший от взрыва в Дагестане подросток

Третий из пяти школьников, получивших ожоги при взрыве в спортзале в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана, скончался в ожоговой клинике Нижнего Новгорода. Об этом "РГ" сообщила официальный представитель Минздрава республики Залина Муртазалиева.

Ранее, девятого октября, в республиканской клинической больнице Махачкалы скончались двое подростков. У обоих ожоги повредили более 90 процентов тела.

Напомним, что вечером второго октября в тренерской комнате спортзала детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана произошел взрыв газа, после чего начался пожар.

В результате пострадали пять юношей. Троих спецборт МЧС доставил в ожоговый центр клиники Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде.