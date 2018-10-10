В Дагестане по факту гибели подростков от ожогов возбудили дело

В Дагестане после гибели подростков в результате взрыва в школе возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение смерти двух или более человек", сообщили в СУ СК по региону.

Число жертв взрыва газа в тренерской комнате спортзала детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая Левашинского района достигло трех человек. В связи с этим новое уголовное дело объединено с предыдущим в одно производство, рассказал "РГ" официальный представитель ведомства.

Напомним, в среду в ожоговой клинике Нижнего Новгорода скончался третий из пяти школьников, получивших ожоги при взрыве в спортзале в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана. На лечении в ожоговом центре клиники Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде остаются еще двое детей.

Ранее в республиканской клинической больнице Махачкалы скончались двое подростков - у обоих ожоги повредили более 90 процентов тела.