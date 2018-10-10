В двух районах Дагестана отменен режим КТО

Режим контртеррористической операции прекращен десятого октября на территории Буйнакского и Кумторкалинского районов Дагестана.

"Режим прекращен в 10:00 в связи с завершением всех оперативных мероприятий", - проинформировал ТАСС представитель представитель оперативного штаба НАК.

Напомним, что режим КТО был введен в Дагестане 27 сентября. В лесном массиве возле поселка Талги в ходе боестолкновения был ликвидирован боевик Шамиль Билалов.

А ранее, 15 сентября, в Буйнакском районе в ходе поисковых мероприятий была обнаружена группа бандитов в составе трех человек, которые в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматического оружия. Все боевики были нейтрализованы. На месте боестолкновения обнаружили оружие и боеприпасы.