Новости

Премьера 9-го сезона "Ходячих мертвецов" установила антирекорд рейтингов 14:05
Британия назначила первого в мире министра по предотвращению самоубийств 13:54
Дзагоев пропустил тренировку сборной 13:37
Ученые выяснили природу оползня на Южном Урале 13:35
Лукашенко рассчитывает на расцвет белорусско-российских отношений 13:31
В Барнауле видео с обедом тигренка умилило соцсети 13:30
СК обнародовал видео с места убийства женщины-следователя 13:18
Российские военные начали тестировать экзоскелет 13:07
Татарстан стал лучшим регионом для гастрономического туризма 13:05
"Матч Премьер" покажет игры сборной России в Лиге наций УЕФА 13:03
Российские саперы обезвредят американские мины в Лаосе 13:01
Кудрин: Снизить уровень бедности будет очень трудно 13:00
Скрывавшуюся в шкафу от приставов жительницу Урала отправили в колонию 13:00
Украинская писательница устроила скандал в эфире из-за русского языка 12:59
Поиск попутчиков через BlaBlaCar стал платным 12:56
На юге России пройдет фестиваль, организованный Академией Михалкова 12:53
В Сочи проверят органы опеки и семью убежавшей из дома девочки 12:53
Украина не допустит наблюдателей СНГ на президентские выборы 12:48
Крымский мост подготовили к зиме 12:45
Уникальный внедорожник "Вепрь Next" продают за 2,89 млн рублей 12:44
В России подешевели одежда и обувь 12:40
Все билеты на матч сборной России в Калининграде проданы 12:34
Россия призвала США к досрочному уничтожению химического оружия 12:33
Тизер: Дуэйн Джонсон сыграет легендарного рельсоукладчика 12:25
Путин поддержал усиление защиты персональных данных 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
В "РГ" расскажут, чем грозит смена криптографических ключей
В "РГ" расскажут, чем грозит смена криптографических ключей
10.10.2018 13:18
Рубрика: Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства женщины-следователя

Текст: Сергей Бабкин

Следственный комитет обнародовал оперативную съемку с места убийства подполковника полиции Евгении Шишкиной.

Судя по кадрам, убийство произошло в небольшом сквере во дворе многоквартирного дома. По всей видимости, убийца поджидал Шишкину у автомобильной дороги, проходящей через поселок Архангельское. Сейчас оперативная группа продолжает работать на месте происшествия. Криминалисты тщательно осматривают сквер, оперативники в поисках следов расчищают листву.

Фото: Depositphotos.com
СК выяснит, превысил ли самооборону убийца грабителей

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, в ходе расследования будут изучены все возможные версии. В том числе, связанные с профессиональной деятельностью Евгении Шишкиной.

Напомним, что старшего следователя управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу убили сегодня около 7 часов утра у ее дома в Красногорском районе Подмосковья. Убийца выстрелил женщине в шею, она скончалась на месте. Ранее на Шишкину уже совершали покушение. В ночь на 14 января преступники подожгли ее Lexus.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поддержал усиление защиты персональных данных
СК обнародовал видео с места убийства женщины-следователя
Эксперты назвали дешевым плагиатом американские копии советских пулеметов
Средняя зарплата в России выросла почти на 6 процентов
Кокорин и Мамаев выступят с официальным заявлением