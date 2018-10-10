СК обнародовал видео с места убийства женщины-следователя

Следственный комитет обнародовал оперативную съемку с места убийства подполковника полиции Евгении Шишкиной.

Судя по кадрам, убийство произошло в небольшом сквере во дворе многоквартирного дома. По всей видимости, убийца поджидал Шишкину у автомобильной дороги, проходящей через поселок Архангельское. Сейчас оперативная группа продолжает работать на месте происшествия. Криминалисты тщательно осматривают сквер, оперативники в поисках следов расчищают листву.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, в ходе расследования будут изучены все возможные версии. В том числе, связанные с профессиональной деятельностью Евгении Шишкиной.

Напомним, что старшего следователя управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу убили сегодня около 7 часов утра у ее дома в Красногорском районе Подмосковья. Убийца выстрелил женщине в шею, она скончалась на месте. Ранее на Шишкину уже совершали покушение. В ночь на 14 января преступники подожгли ее Lexus.