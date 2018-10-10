ВС РФ отказал Дмитрию Захарченко в рассмотрении жалобы о его имуществе

Верховный суд РФ отказал Дмитрию Захарченко в рассмотрении жалобы на обращение его имущества в доход государства. Напомним, бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД полковник Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

Верховный суд РФ вынес решение отказать Дмитрию Захарченко в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании, сообщает ТАСС.

Бывший сотрудник МВД был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Позже стало известно, что в квартире сестры полковника был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Сам Дмитрий Захарченко происхождение этих денег объяснить не смог. В отношении полковника завели уголовное дело.

Никулинский суд Москвы в декабре 2017 года по требованию Генеральной прокуратуры РФ обратил в доход государства все деньги, а также 13 квартир, 14 машино-мест, 4 автомобиля и золотой слиток весом 500 г.