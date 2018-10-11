Экспертиза даже спустя время покажет, что употребляли Кокорин и Мамаев

Даже спустя столько времени экспертиза может показать, употребляли ли футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев запрещенные вещества. По словам представителя ГУ МВД РФ по Москве Юрия Титова, современные технологии позволяют выявить наличие таких веществ в крови даже через несколько дней.

Напомним, футболисты Мамаев и Кокорин задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве. Ранее с ними общались следователи. Приятели стали участниками нескольких драк. На сегодня запланированы очные ставки. В пятницу следователи будут ходатайствовать о мере пресечения, заявили в МВД. Пока неясно, что ожидает футболистов.

В Сети, тем временем, появилась видеозапись, где футболисты ответили на вопросы следователей. Несмотря на крепкую дружбу, футболисты на допросе держались совершенно по-разному.