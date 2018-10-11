МВД опубликовало видео допроса Кокорина и Мамаева

МВД РФ опубликовало видео допроса футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Сначала следователи допрашивают Мамаева. На кадрах он сидит, ссутулившись, прикрыв лицо руками. На голове у футболиста кепка, козырек которой закрывает глаза Мамаева.

На вопрос следователя, признает ли Мамаев свою причастность к произошедшим инцидентам, он резко реагирует. "Это интервью или что?" - спрашивает футболист. После ответа следователя, что идет ведомственная съемка, Мамаев отказался отвечать на вышепоставленный вопрос.

Александр Кокорин, в отличие от своего приятеля, сохраняет непринужденный вид. На допросе он сидел, откинувшись в кресле, и смотрел прямо в камеру. При этом Кокорину с трудом удалось объяснить, за что он был задержан. "По подозрению нанесения тяжких…двум гражданам", - ответил футболист.

Кокорин и Мамаев вчера вечером явились в Главное следственном управление ГУ МВД РФ по Москве. После допроса их задержали на 48 часов по подозрению в хулиганстве. Сейчас на футболистов заведено два уголовных дела, им грозит до семи лет колонии.

Напомним, Кокорин и Мамаев, отмечавшие 10 лет дружбы, стали участниками нескольких драк.