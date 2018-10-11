Кокорин отрицает употребление крепкого алкоголя и наркотиков

Футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин, задержанный по подозрению в хулиганстве, категорически отрицает употребление наркотиков и крепких алкогольных напитков. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, передает ТАСС.

По словам Мельникова, представители ОНК Москвы посетили Кокорина в изоляторе временного содержания УВД Северо-Восточного административного органа.

"Пил пиво, забрало, потому что накануне была игра (матч чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" - прим. "РГ"), не спал всю ночь. Наркотики не употреблял. Водка - это ужас. Виски лучше, но я не пил ни водку, ни виски", - приводит Мельников слова Кокорина.

Напомним: Кокорин и его друг полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев подозреваются в избиении трех человек. Речь о водителе ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталии Соловчуке, чиновнике Минпромторга Денисе Паке и гендиректоре ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергее Гайсине. Футболистам грозит до семи лет тюремного заключения.