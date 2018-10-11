Актер из "Глухаря" покончил с собой в СИЗО

В следственном изоляторе на северо-западе Москвы найден мертвым артист Михаил Фатеев, который обвинялся в развращении столичного школьника. Как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков, подследственный предположительно покончил с собой.

Михаила Фатеева, как уже писала "РГ", арестовали 3 октября по решению Кунцевского районного суда. Против него были возбуждены уголовные дела по статьям 135 и 242 УК РФ - "Развратные действия" и "Распространение порнографии с использованием средств массовой информации". По версии следствия, Фатеев познакомился с 14-летним школьником и вступил с ним в интимную переписку.

В СИЗО № 3 арестованного доставили в минувший вторник. Он содержался в карантинной камере. По данным источника, незадолго до самоубийства он зашел в туалет. В свою очередь, РИА Новости передало, что Фатеев оставил предсмертную записку на месте суицида.