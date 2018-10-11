Мамаев, как и Кокорин, заключен под стражу на два месяца

Тверской районный суд Москвы вынес решение по делу футболиста Павла Мамаева, который вместе с Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом был задержан по подозрению в хулиганстве. Решением суда Мамаев заключен под стражу на два месяца.

Если быть точным, срок наказания составляет 1 месяц и 28 суток. Аналогичное наказание чуть ранее получили и братья Кокорины. Суд постановил, что Павел Мамаев был задержан законно и обоснованно. При этом невозможно ни освобождение под залог, ни домашний арест.

Мамаев до вынесения приговора обратился к суду с просьбой не лишать его свободы, так как в этом случае футбольный клуб "Краснодар", игроком которого он пока что является, может расторгнуть с ним контракт. Отметим, что клуб уже заявлял о намерении прекратить сотрудничество с футболистом.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что в случае расторжения соглашения по дисциплинарным причинам Павел будет обязан выплатить клубу 30 миллионов евро. О том, какие в такой ситуации возможны варианты для Мамаева, рассказал "РГ" глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.

Мамаев и братья Кокорины стали зачинщиками драк в центре Москвы. От их действий пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, директор научно-исследовательского института НАМИ Сергей Гайсин и водитель ведущей первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Следователь по делу Мамаева обратил внимание на жестокость и цинизм, с которыми были совершены преступления. Он выразил мнение, что Мамаев представляет опасность для общества. С доводами следствия суд согласился.