В Саратовской области возбуждено уголовное дело из-за непредоставления льготных лекарств больной диабетом.

Эта история началась в июле этого года, когда инвалид первой группы, с детства болевшая сахарным диабетом Ольга Богаева обратилась с жалобой к уполномоченному по правам человека в Саратовской области, что с начала года она не может получить рецепты на необходимые ей лекарства. А 14 сентября женщина умерла от осложнений.

В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что специалистами Областной клинической больницы Ольге были рекомендованы препараты железа и эпоэтин. В прошлом году она их принимала. Однако с января по май этого года лекарства в городской поликлинике N 20 ей не выписывали. Как считают в прокуратуре, врачи делали так на основании "негласных" распоряжений сотрудников областного министерства здравоохранения, поскольку в регионе не были вовремя проведены закупки лекарственных препаратов. Конкурс по приобретению лекарств, который должен был пройти в мае, состоялся через месяц, а госконтракт на поставки препаратов заключили только в августе.

Больная и ее родные вынуждены были покупать дорогостоящие лекарства за свой счет и в меньшем количестве, чем ей было рекомендовано. Из-за неполучения лекарств у больной развилось осложнение ее заболевания.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ. Как сообщили в прокуратуре, если связь между смертью женщины и выявленными нарушениями в непредоставлении ей лекарств будет установлена, уголовное дело может быть переквалифицировано на более тяжкую статью. В то же время в областном минздраве, рассмотрев протест прокурора, судя по всему, ограничились наказанием "стрелочников". К дисциплинарной ответственности привлекли двух врачей и заведующего терапевтическим отделением поликлиники. В ведомстве по-прежнему считают, что женщина необходимую медпомощь получала.

По словам замминистра здравоохранения области Марины Берсеневой, на самом деле необходимые препараты якобы были не только на аптечном складе, но и даже в аптеке поликлиники N 20. С чем связаны такие противоречия, надеемся, разберутся правоохранительные органы.

Еще в начале года "РГ" (материал "Вот так точка" от 16.01.2018) рассказала о том, что в Саратове к административной ответственности привлекли общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. Общественники критиковали региональных чиновников за плохое обеспечение лекарствами диабетиков, и в этом контролирующие органы тогда усмотрели... политическую деятельность. Сейчас это дело рассматривается в Верховном суде.

"Российская газета" будет следить за развитием ситуации.