Водитель грузовика задержан после ДТП с 12 погибшими в Чувашии

Жертвами столкновения самосвала и микроавтобуса Fiat стали 12 пассажиров последнего, еще четверо доставлены в больницу. Они находятся в тяжелом состоянии.

"Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Водитель грузового автомобиля задержан", - сообщили в республиканском министерстве внутренних дел.

Как уточнили в полиции, согласно предварительным данным, именно водитель самосвала допустил выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом, в котором ехали 18 человек.

Напомним, ДТП произошло вечером в четверг, 11 октября, между населенными пунктами Лапсары и Карачуры.