На Алтае у покалечивших ребенка опекунов изъяли всех детей

В Алтайском крае следственные органы возбудили еще одно уголовное дело по факту халатности и жестокого обращения с ребенком в опекунской семье. Кроме травмированного мальчика, которому женщина-опекун сломала ногу, из семьи изъяли еще шестерых детей.

- Сейчас все семеро детей, находившиеся под опекой женщины, помещены в медицинское учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказала корреспонденту "РГ" помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Ольга Чеснокова. - В ходе расследования, которым теперь будут заниматься следственные органы, предстоит выяснить в том числе и возможное применение насилия к другим детям, содержащимся в семье.

Напомним, что после сообщений в прессе о жестоком обращении с ребенком в семье опекунов в Заринском районе и возбуждения полицией уголовного дела следственные органы начали проверку этого инцидента. Следствие установило, что жительница Заринского района систематически наносила побои девятилетнему мальчику, взятому под опеку. А представители органов системы профилактики не приняли своевременных мер к прекращению опекунства. В результате ребенок оказался в больнице с переломом ноги. Опекун избивала его, потому что он отказывался делать уроки.

- По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности и истязания несовершеннолетнего. Уголовное дело по факту причинения ребенку вреда здоровью средней тяжести также передано в следственные органы для дальнейшего расследования, - пояснила Ольга Чеснокова.