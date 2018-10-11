Рогозин оценил действия экипажа "Союза" и операторов в ходе аварии

Роскосмос высоко оценивает действия экипажа "Союз МС-10" и операторов, которые сопровождали посадку аварийную космического корабля в четверг, 11 октября. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В целом хочу сказать, что мы высоко оцениваем действия экипажа, экипаж вел себя абсолютно хладнокровно", - приводит слова Рогозина в телевизионном эфире ТАСС.

Руководитель Роскосмоса добавил, что высокий уровень профессионализма показали и операторы.

"Тренировки международных экипажей привели к благополучному исходу аварийной ситуации", - заключил Рогозин, отметив, что все могло завершиться гораздо хуже.

Напомним, днем в четверг с Байконура был запущен российский корабль "Союз МС-10", на борту которого находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Почти сразу после старта ракета-носитель потеряла управление и стала падать. При этом космонавты в спасательной капсуле благополучно приземлились в казахстанской степи. По словам Рогозина, Овчинин и Хейг "себя чувствуют нормально".

Следственный комитет РФ возбудил по факту аварии уголовное дело.