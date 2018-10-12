Полиция наказала певицу за танцы на МКАД

В Москве сотрудники ГИБДД составили несколько административных протоколов на певицу Оксану Яковлеву, известную под сценическим псевдонимом Yaxana. Инспекторы остановили звезду после несогласованных съемок клипа на МКАД.

Автомобиль Яковлевой инспекторы остановили вчера. Она ехала, не пристегиваясь. Водительских прав у 29-летней жительницы Московской области также не оказалось, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. За эти нарушения на нее составили протоколы. Кроме того, певицу привлекут к административной ответственности по статье 12.29 КоАП - "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения".

Поводом для расследования ГИБДД стало обращение столичного Центра организации дорожного движения. В ЦОДД узнали, что Яковлева фактически блокировала автомобилем одну полосу на 2 километре внутренней стороны МКАД. Yaxana и ее съемочная группа решила снять новый клип прямо посреди оживленной магистрали без всяких согласований. В итоге возникла пробка, и в пути задержались несколько "скорых".