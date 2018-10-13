В Черном море затонул теплоход с металлоломом

В 50 милях от берега в Черном море затонул теплоход, двигавшийся с грузом металлолома. Экипаж удалось спасти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

По ее данным, сигнал бедствия с тонущего судна поступил от капитана. Он передал экстренным службам, что корабль дал сильный крен. Команда из восьми человек перешла на спасательный плот.

- Все члены экипажа - два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана, спасены, судно затонуло на глубине 1900 метров, - говорится в сообщении.

После происшествия греческий танкер доставил членов экипажа в порт Новороссийск.

Напомним, 10 октября, неподалеку от порта "Кавказ" терпело бедствие другое судно, следовавшее с грузом угля. Корпус корабля дал трещину, из-за чего оно не смогло идти своим курсом. Семь из 11 членов экипажа покинули борт, передавший сигнал SOS. Позже судно было поставлено на якорную стоянку у порта "Керчь".