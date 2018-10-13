Новости

СМИ: Часы саудовского журналиста зафиксировали его убийство 14:38
В Москве злоумышленник в маске поджег храм 14:31
Певец Шура сообщил о взломе своей квартиры 14:30
В Уфе приземлился самолет с неисправным шасси 14:20
Продолжение "Черной пантеры" снимет режиссер первой части 14:03
В Росморречфлоте объяснили причины крушения панамского теплохода 13:48
Эмма Робертс сыграет фигуристку 13:44
В Дагестане начат штурм дома с боевиками 13:39
Коалиция во главе с США применила белый фосфор при авиаударе по Сирии 13:36
Появились новые кадры со съемок нового фильма Квентина Тарантино 13:35
Семь вещей, которые нельзя делать за рулем 13:26
50 Cent предложил 2 млн долларов за переход Нурмагомедова в Bellator 13:24
"Экранизация статьи из "Википедии": первые отзывы о "Богемской рапсодии" 13:21
В Черном море затонул теплоход с металлоломом 13:07
Армена Джигарханяна госпитализировали 13:06
Власти Москвы рассказали о судьбе проекта "Ховрино-2" 13:03
В Грозном мужчина случайно застрелил школьницу из автомата 12:56
Суд арестовал имущество и счета футболиста Дениса Глушакова 12:50
Власти Москвы назвали срок открытия метро "Беломорская" 12:47
Российский космонавт показал аварию на "Союзе" с МКС 12:35
В Дагестане произошла перестрелка с боевиками 12:19
В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих 11:59
В Москве убит крупный поставщик оливок 11:57
На Украине вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении 11:53
Путин и Медведев поздравили Марка Захарова с юбилеем 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Сколько вы тратите в месяц?
Опрос "РГ": Сколько вы тратите в месяц?
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
Эксперты развенчали три главных мифа о курении
Эксперты развенчали три главных мифа о курении
13.10.2018 13:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Росморречфлоте объяснили причины крушения панамского теплохода

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край - Крым)

В Росморречфлоте пояснили возможные причины, из-за которых в Черном море затонул теплоход с грузом металлотома, шедший под флагом Панамы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Фото: ТАСС
В Черном море нашли аварийный буй с затонувшего сухогруза

- Поскольку теплоход перевозил металлолом, то, предварительно, к ЧП могло привести внештатное смещение груза, - пояснил представитель пресс-службы Росморречфлота. - Более подробно о причинах затопления говорить пока сложно. Сейчас все члены экипажа затонувшего судна эвакуированы, риска для их жизни и здоровья нет.

Как ранее уже писала "РГ", теплоход затонул в 50 милях от берега в Черном море. Сигнал бедствия с тонущего судна поступил от капитана. Он передал экстренным службам, что корабль дал сильный крен. Команда из восьми человек перешла на спасательный плот. В результате все члены экипажа - два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана были спасены. Само грузовое судно затонуло на глубине 1900 метров.

После происшествия греческий танкер подобрал членов экипажа со спасательного плота и доставил их в Новороссийск.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Росморречфлоте объяснили причины крушения панамского теплохода
Российский космонавт показал аварию на "Союзе" с МКС
Путин и Медведев поздравили Марка Захарова с юбилеем
Пушков ответил на призыв украинского министра вернуть Кубань и Москву
Кличко предложил полностью отказаться от горячей воды в Киеве