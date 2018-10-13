В Росморречфлоте объяснили причины крушения панамского теплохода

В Росморречфлоте пояснили возможные причины, из-за которых в Черном море затонул теплоход с грузом металлотома, шедший под флагом Панамы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

- Поскольку теплоход перевозил металлолом, то, предварительно, к ЧП могло привести внештатное смещение груза, - пояснил представитель пресс-службы Росморречфлота. - Более подробно о причинах затопления говорить пока сложно. Сейчас все члены экипажа затонувшего судна эвакуированы, риска для их жизни и здоровья нет.

Как ранее уже писала "РГ", теплоход затонул в 50 милях от берега в Черном море. Сигнал бедствия с тонущего судна поступил от капитана. Он передал экстренным службам, что корабль дал сильный крен. Команда из восьми человек перешла на спасательный плот. В результате все члены экипажа - два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана были спасены. Само грузовое судно затонуло на глубине 1900 метров.

После происшествия греческий танкер подобрал членов экипажа со спасательного плота и доставил их в Новороссийск.