Число пострадавших в ДТП под Тверью выросло до 12 человек

По уточненным данным, в Тверской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 12 человек, в том числе дети.

Согласно сообщению следственного управления СК РФ по Тверской области, 14 октября около 24 часов на трассе М-9 "Балтия" неподалеку от деревни Дуброво Западнодвинского района столкнулись фура и два легковых автомобиля.

- В результате образовался затор, который начал объезжать лесовоз, - уточнила официальный представитель регионального СУ СКР Валерия Павлова. - Встречные автомобили и рейсовый автобус стояли в ожидании, пока тот проедет. Однако следовавший в том же направлении, что и они, грузовик не успел затормозить перед затором и столкнулся с рейсовым автобусом.

В ведомстве уточнили, что удар пришелся в заднюю правую часть автобуса. В свою очередь, автобус по инерции врезался в легковушки ВАЗ и Mazda, сместив их с дороги, а также в прицеп лесовоза, не успевшего завершить маневр и вернуться на свою полосу движения.

- Предварительно установлено, что в результате ДТП пострадали 12 человек, из них четверо - несовершеннолетние, - рассказала Валерия Павлова. - У детей диагностированы ушибы, остальные пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По факту ДТП с пострадавшими Западнодвинский межрайонный отдел СКР начал доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены судебные экспертизы для установления тяжести вреда здоровью. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Согласно одной из версий, причиной аварии мог стать сильный туман.