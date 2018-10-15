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15.10.2018 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших в ДТП под Тверью выросло до 12 человек

Текст: Элина Труханова (Тверь)
Фото: СУ СКР по Тверской области Фото: СУ СКР по Тверской области
Фото: СУ СКР по Тверской области

По уточненным данным, в Тверской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 12 человек, в том числе дети.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
Девять человек пострадали в ДТП в Челябинской области

Согласно сообщению следственного управления СК РФ по Тверской области, 14 октября около 24 часов на трассе М-9 "Балтия" неподалеку от деревни Дуброво Западнодвинского района столкнулись фура и два легковых автомобиля.

- В результате образовался затор, который начал объезжать лесовоз, - уточнила официальный представитель регионального СУ СКР Валерия Павлова. - Встречные автомобили и рейсовый автобус стояли в ожидании, пока тот проедет. Однако следовавший в том же направлении, что и они, грузовик не успел затормозить перед затором и столкнулся с рейсовым автобусом.

В ведомстве уточнили, что удар пришелся в заднюю правую часть автобуса. В свою очередь, автобус по инерции врезался в легковушки ВАЗ и Mazda, сместив их с дороги, а также в прицеп лесовоза, не успевшего завершить маневр и вернуться на свою полосу движения.

- Предварительно установлено, что в результате ДТП пострадали 12 человек, из них четверо - несовершеннолетние, - рассказала Валерия Павлова. - У детей диагностированы ушибы, остальные пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По факту ДТП с пострадавшими Западнодвинский межрайонный отдел СКР начал доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены судебные экспертизы  для установления тяжести вреда здоровью. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Согласно одной из версий, причиной аварии мог стать сильный туман.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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