Под Тверью в массовом ДТП пострадали девять человек

В Тверской области в ДТП с участием восьми автомобилей пострадали девять человек.

По данным ГУМЧС по Тверской области, сообщение об аварии на 359-м километре трассы М-9 в районе деревни Дуброво Западнодвинского района поступило 15 октября. На месте выяснилось, что пассажирский автобус столкнулся по касательной с грузовым автомобилем. В автобусе пострадал водитель.

- Проводились работы по деблокировке пострадавших, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

В региональном УГИБДД уточнили, что ДТП в этом месте было два. Первое, с участием трех транспортных средств, произошло 14 октября в 22:40. Тогда пострадали пять человек. Вторая авария случилась в 23:30, когда (видимо, при объезде появившегося на трассе препятствия) столкнулись еще пять автомобилей. Во втором ДТП пострадали четыре человека.

- Конкретной информации об участниках ДТП и пострадавших пока нет, она собирается, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Тверской области Александр Григорьев.

Напомним, 5 октября в Калининском районе Тверской области произошло лобовое столкновение автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса Ford Transit. В той аварии погибли 13 человек, еще трое получили тяжелые травмы.