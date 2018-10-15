СК возбудил уголовное дело по факту пыток заключенного в СИЗО Подмосковья

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после проверки информации о пытках заключенного в СИЗО Ногинска.

Ранее в СМИ появились данные об издевательствах над арестованным в изоляторе №11. В ходе проверки удалось найти подтверждение опубликованных сведений. Предварительно выяснилось, что преступление было совершено в 2017 году. По версии следствия, несколько человек надругались над соседом по камере. Личности причастных устанавливаются. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 142 УК РФ.

В ходе расследования уже допросили потерпевшего и его сокамерника, а также сотрудников изолятора. Проверяется и медицинская документация, где фиксируются обращения арестованных к врачам.