В Москве посетитель кафе открыл стрельбу

Посетитель кафе в Москве открыл беспричинную стрельбу. Ранение получил один из гостей заведения.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел в кафе на Олимпийском проспекте, 14. Около 22:00 в помещение зашел какой-то мужчина и без всякой причиной начал стрелять. После этого он тут же убежал.

Впоследствии в больницу сам обратился 37-летний посетитель этого кафе. У него диагностированы огнестрельное ранение стопы и ссадина бедра. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в субботу аналогичный инцидент произошел в кафе у метро "Тимирязевская".