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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Они раскаялись

Защита обжаловала аресты футболистов
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск №7694 (231)
На пятницу, 19 октября, назначено заседание Мосгорсуда по рассмотрению жалобы на арест футболиста "Краснодара" Павла Мамаева. Кроме Мамаева, по этому делу судом арестованы на два месяца до 8 декабря футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и еще один фигурант - Александр Протасовицкий - игрок любительской футбольной лиги из Подмосковья.
Мать Кокорина прокомментировала ситуацию с сыновьями

Все эти молодые люди весело отдохнули на прошлой неделе в центре Москвы. Сейчас московская полиция по итогам "прогулки" расследует стразу три уголовных дела. Первые два по ст. 116 УК РФ - "побои". И дело Кокорина и Мамаева - по ч. 2 ст. 213 УК РФ - "хулиганство по предварительному сговору". Максимальное наказание по ней - семь лет лишения свободы.

Арестованных отправили в "Бутырку". Но не в камеру, а в изолятор, куда попадают только что попавшие в это заведение. Карантин до десяти дней в СИЗО для форварда "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также для полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева закончился. Теперь их ждут общие камеры. Сидеть все будут до суда в разных камерах, а встречаться и садиться рядом будут лишь на следственных экспериментах, очных ставках и в зале суда.

Фото: РИА Новости
Кокорин и Мамаев могут не вернуться в футбол

Сразу после инцидента много писали и говорили про то, что молодые люди были неадекватны от алкоголя или чего похуже. Но при определении наказания для футболистов не будет учитываться, были ли они в момент преступления пьяными или нет, хотя у них, как положено, взяли анализ крови для экспертизы. Дело в том, что по уголовной статье, которую им предъявили, факт опьянения не является отягчающим обстоятельством.

Мать Кокориных, которая переживает за детей, уже сказала, что происходящее для нее стало "катастрофой всей жизни" и что ничего подобного она не ожидала от своих детей.

В суде защита Кокорина и Мамаева планирует упирать на то, что их подопечные уже раскаялись и осознали недопустимость своего поведения.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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