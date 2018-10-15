Все эти молодые люди весело отдохнули на прошлой неделе в центре Москвы. Сейчас московская полиция по итогам "прогулки" расследует стразу три уголовных дела. Первые два по ст. 116 УК РФ - "побои". И дело Кокорина и Мамаева - по ч. 2 ст. 213 УК РФ - "хулиганство по предварительному сговору". Максимальное наказание по ней - семь лет лишения свободы.

Арестованных отправили в "Бутырку". Но не в камеру, а в изолятор, куда попадают только что попавшие в это заведение. Карантин до десяти дней в СИЗО для форварда "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также для полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева закончился. Теперь их ждут общие камеры. Сидеть все будут до суда в разных камерах, а встречаться и садиться рядом будут лишь на следственных экспериментах, очных ставках и в зале суда.

Сразу после инцидента много писали и говорили про то, что молодые люди были неадекватны от алкоголя или чего похуже. Но при определении наказания для футболистов не будет учитываться, были ли они в момент преступления пьяными или нет, хотя у них, как положено, взяли анализ крови для экспертизы. Дело в том, что по уголовной статье, которую им предъявили, факт опьянения не является отягчающим обстоятельством.

Мать Кокориных, которая переживает за детей, уже сказала, что происходящее для нее стало "катастрофой всей жизни" и что ничего подобного она не ожидала от своих детей.

В суде защита Кокорина и Мамаева планирует упирать на то, что их подопечные уже раскаялись и осознали недопустимость своего поведения.