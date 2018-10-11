Мамаев и Кокорин проведут два месяца в "Бутырке"

Адвокат заключенного под стражу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент и форвард "Зенита" Александр Кокорин проведут два месяца в СИЗО "Бутырка". Слова юриста привел "Чемпионат".

Чуть ранее Тверской суд Москвы вынес решение по делу как Мамаева, так и братьев Кокориных - Александра и Кирилла, которые были задержаны по подозрению в хулиганстве. Они стали зачинщиками трех драк.

От действия братьев Кокориных и Мамаева пострадали три человека: водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского института НАМИ Сергей Гайсин.

Из-за своих проступков Кокорин и Мамаев могут больше не вернуться в футбол. Ранее "Зенит" и "Краснодар" решительно осудили действия своих футболистов. А руководство "Краснодара" и вовсе заявило, что намерено расторгнуть действующий с Мамаевым контракт.