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11.10.2018 13:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Младший брат Александра Кокорина задержан по делу о драках

Младший брат Александра Кокорина задержан по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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В ведомстве уточнили, что установлены еще трое участников инцидента, который привел к задержанию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. С ними проводятся следственные действия. Родственник Кокорина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее МВД РФ опубликовало видео допроса Кокорина и Мамаева. Последний отказался отвечать на вопрос следователя о том, признает ли он свою причастность к произошедшему. Кокорину же с трудом удалось предположить, за что был вызван в ведомство.

Напомним, Кокорин и Мамаев, праздновавшие 10 лет дружбы, стали участниками нескольких драк. Сейчас на футболистов заведено два уголовных дела, им грозит до семи лет колонии.

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