Футболист Александр Кокорин арестован на два месяца. Такое решение принял Тверской районный суд Москвы.

Александр был доставлен в суд вместе с младшим братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым. Все они оказались под следствием по подозрению в хулиганстве. Они стали зачинщиками драк, в которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, глава НАМИ Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

В зале суда Александр Кокорин признался, что сожалеет о содеянном. Он заявил, что вел себя неподобающе.

"Мне стыдно перед родителями, клубом, болельщиками. Я вел себя недопустимо и сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину, - сказал Кокорин. - Я прошу не лишать меня свободы".

Из показаний Дениса Пака следовало, что футболисты ввязались в конфликт с ним на расовой почве. Он показался им похожим на корейского поп-исполнителя PSY, известного по композиции Gangnam style. Из-за этого и разгорелся конфликт. В медицинском заключении было сказано, что чиновник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы. Футболисты находились в нетрезвом состоянии.

Суд в итоге принял решение арестовать Кокорина на два месяца сроком до 8 декабря. Аналогичный срок на закрытом заседании получил и его младший брат.