Видео: Кокорин и Мамаев доставлены в суд

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в четверг вечером доставлены из СИЗО в Тверской районный суд города Москвы. Сегодня будут рассмотрены их дела по подозрению в хулиганстве, следствие будет ходатайствовать о заключении спортсменов под стражу.

Напомним, Кокорин и Мамаев подозреваются в избиении сразу трех человек. Речь о водителе ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталии Соловчуке, чиновнике Минпромторга Денисе Паке и генеральном директоре ГНЦ "НАМИ" Сергее Гайсине.

Сегодня был также задержан младший брат Кокорина - Кирилл, у которого тоже статус подозреваемого. Братьям Кокориным и Мамаеву грозит до семи лет тюрьмы.