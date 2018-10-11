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11.10.2018 19:55
Рубрика: Происшествия

Видео: Кокорин и Мамаев доставлены в суд

Текст: Артур Нанян
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в четверг вечером доставлены из СИЗО в Тверской районный суд города Москвы. Сегодня будут рассмотрены их дела по подозрению в хулиганстве, следствие будет ходатайствовать о заключении спортсменов под стражу.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ
Александр Кокорин: Мы не были пьяные, просто на взводе

Напомним, Кокорин и Мамаев подозреваются в избиении сразу трех человек. Речь о водителе ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталии Соловчуке, чиновнике Минпромторга Денисе Паке и генеральном директоре ГНЦ "НАМИ" Сергее Гайсине.

Сегодня был также задержан младший брат Кокорина - Кирилл, у которого тоже статус подозреваемого. Братьям Кокориным и Мамаеву грозит до семи лет тюрьмы.

Дебош в кадре: еще 4 видео, на которых футболисты хулиганят
Происшествия Правосудие Следствие Спорт Футбол Вокруг футбола Скандал вокруг Кокорина и Мамаева РГ-Видео
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