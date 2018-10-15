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15.10.2018 13:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео с места взрыва в Казани

Текст: Сергей Кирсанов

Следственный комитет РФ обнародовал кадры осмотра криминалистами офиса, в котором было совершено покушение на местного предпринимателя.

В ролике, размещенном в официальном Twitter СК РФ, виден рабочий стол, на котором, по всей вероятности, и сработало взрывное устройство.

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Напомним, около девяти утра в дежурную часть УМВД РФ по Казани поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинской. По предварительным данным, один из сотрудников вскрывал полученную посылку. В этот момент в кабинете раздался хлопок, в результате которого пострадали известный в городе бизнесмен Михаил Скоблионок и его секретарь.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, у раненых диагностированы ожоги и травмы глаз. Они доставлены в офтальмологическую клинику.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ).

Основным мотивом преступления, по версии следствия, является коммерческая деятельность бизнесмена.

- В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в СУ СКР по РТ.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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