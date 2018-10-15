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15.10.2018 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемый по делу "Зимней вишни" обжаловал арест

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Продление срока ареста обжаловал еще один обвиняемый по делу о пожаре в "Зимней вишне" - директор компании "Системный интегратор", отвечавшей за обслуживание в ТРЦ пожарной сигнализации, Игорь Полозиненко.

После ЧП в "Зимней вишне" пожарным вернут контроль над стройками

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Кемеровского областного суда, поступила апелляционная жалоба обвиняемого и его защиты на постановление, продлившее срок содержания под стражей до 25 декабря. Об этом ходатайствовало следствие. Апелляцию суд рассмотрит в среду, 17 октября.

Пожар в ТРЦ, в котором погибло 60 человек, произошел 25 марта. В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 12 человек. Все находятся под арестом, и добиться изменения меры пресечения пока не удалось никому. Так, в минувшую пятницу облсуд отклонил жалобы бывшего главы ГУ МЧС по региону Александра Мамонтова и его подчиненного - сотрудника МЧС Григория Терентьева.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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