В Кузбассе экс-глава МЧС обжаловал арест по делу о "Зимней вишне"

Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", обжаловал продление ареста.

- В Центральный районный суд города Кемерова поступили апелляционные жалобы Мамонтова и его адвокатов на постановление суда, которым продлен срок содержания под стражей руководителю ГУ МЧС России по Кемеровской области, - сообщает Центральный районный суд Кемерова.

Одновременно решение районного суда обжалует и подчиненный Мамонтова - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДПР ГУ МЧС по Кемеровской области Григорий Терентьев.

Ранее Центральный районный суд Кемерова продлил им срок содержания в СИЗО: Мамонтову до 25 декабря, Терентьеву до 25 ноября. Следователи утверждали, что они могут скрыться и оказывать давление на свидетелей.

Напомним, Мамонтов и Терентьев были задержаны 25 мая, им предъявили обвинения в халатности и арестовали. Следствие считает, что бывшие руководители регионального главка МЧС не запланировали проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТРЦ основным собственником - "Кемеровским кондитерским комбинатом". Помимо этого, Мамонтова обвинили в растрате денег главка в сумме свыше 1,8 миллиона рублей.