Новости

Полицейские задержали банду "щипачей" в московском метро 10:56
В Якутии на поиски пилота вертолета отправились добровольцы 10:53
Mazda возродит роторные моторы 10:45
Здание посольства Чили в Москве будет отреставрировано 10:44
Совсем скоро: названа дата выхода новой книги по миру "Игры престолов" 10:42
Пекин назвал провокацией сближение китайского и американского эсминцев 10:38
Осталась единственная версия появления дыры в обшивке "Союза" 10:34
Дело Дмитрия Грачева передано в суд 10:31
Застрявшим в Шереметьево жителям Камчатки помогут власти 10:24
Россия выиграла у Азербайджана на женском ЧМ по волейболу 10:24
В Чувашии проверят на вменяемость водителя, намеренно сбившего девочку 10:20
Рогозин: Космонавты 15 ноября обследуют отверстие в обшивке "Союза" 10:20
В Сербии стартовали российско-сербские учения "БАРС-2018" 10:11
Под Иркутском найдены тела погибших при крушении вертолета Robinson 10:05
СМИ: Скончался бывший генсек компартии Вьетнама До Мыой 10:03
Рогозин: РФ привлечет Китай к строительству научной станции на Луне 09:56
В Кузбассе экс-глава МЧС обжаловал арест по делу о "Зимней вишне" 09:56
Появились подробности крушения F-35 09:55
Новые выделенки появятся на востоке столицы 09:54
За сутки по Крымскому мосту проехали более 2200 грузовиков 09:49
В Кургане с умершей 105-летней бабушки потребовали заплатить за землю 09:46
Стали известны летные характеристики для двигателя ПАК ДА 09:40
Skoda представила предвестника нового поколения Rapid 09:30
В Сочи до экстренной посадки скончался летевший в Лондон пассажир 09:18
Тимошенко предрекла конец политической карьеры Порошенко 09:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
10 главных книг осени
10 главных книг осени
02.10.2018 09:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе экс-глава МЧС обжаловал арест по делу о "Зимней вишне"

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Фото: Александр Патрин/РИА Новости Фото: Александр Патрин/РИА Новости
Фото: Александр Патрин/РИА Новости

Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", обжаловал продление ареста.

Фото: РИА Новости
Руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" оставили под арестом

- В Центральный районный суд города Кемерова поступили апелляционные жалобы Мамонтова и его адвокатов  на постановление суда, которым продлен срок содержания под стражей руководителю ГУ МЧС России по Кемеровской области, - сообщает Центральный районный суд Кемерова.

Одновременно решение районного суда обжалует и подчиненный Мамонтова - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДПР ГУ МЧС по Кемеровской области Григорий Терентьев.

Ранее Центральный районный суд Кемерова продлил им срок содержания в СИЗО: Мамонтову до 25 декабря, Терентьеву до 25 ноября. Следователи утверждали, что они могут скрыться и оказывать давление на свидетелей.

Напомним, Мамонтов и Терентьев были задержаны 25 мая, им предъявили обвинения в халатности и арестовали. Следствие считает, что бывшие руководители регионального главка МЧС не запланировали проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТРЦ основным собственником - "Кемеровским кондитерским комбинатом". Помимо этого, Мамонтова обвинили в растрате денег главка в сумме свыше 1,8 миллиона рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пекин назвал провокацией сближение китайского и американского эсминцев
Пострадавший от пыток в колонии Ярославля Макаров вышел на свободу
Стали известны летные характеристики для двигателя ПАК ДА
Путин обошел Трампа в рейтинге доверия населения ведущих стран
Рогозин: Космонавты 15 ноября обследуют отверстие в обшивке "Союза"