Экс-главе МЧС Кузбасса продлили арест по делу "Зимней вишни"

Центральный райсуд Кемерова продлил до 25 декабря арест бывшему руководителю главка МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову, одному из обвиняемых по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Таким образом удовлетворено ходатайство следствия, просившего продлить срок содержания фигуранта под стражей на три месяца, сообщает ТАСС.

Напомним, Мамонтов обвиняется в халатности и растрате 1,8 миллиона рублей из бюджета. Сторона защиты считает, что оснований для продления срока ареста на самом деле нет. А общественный резонанс и широкий круг связей Мамонтова, по ее мнению, такими основаниями не являются. По словам адвоката, у обвиняемого, который сотрудничает со следствием, изъяты паспорта, он уволен с работы, не имеет средств на отъезд из страны, и у него на иждивении двое несовершеннолетних детей.

Согласно версии следствия, Александр Мамонтов и бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григорий Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации "Зимней вишни" ее основным владельцем - ООО "Кемеровский кондитерский комбинат". Оба были арестованы до 25 сентября.

Пожар в ТРЦ произошел 25 марта. Трагедия унесла 60 человеческих жизней.