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21.09.2018 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-главе МЧС Кузбасса продлили арест по делу "Зимней вишни"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Центральный райсуд Кемерова продлил до 25 декабря арест бывшему руководителю главка МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову, одному из обвиняемых по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Таким образом удовлетворено ходатайство следствия, просившего продлить срок содержания фигуранта под стражей на три месяца, сообщает ТАСС.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Кемерове двум фигуранткам дела "Зимней вишни" продлили арест

Напомним, Мамонтов обвиняется в халатности и растрате 1,8 миллиона рублей из бюджета. Сторона защиты считает, что оснований для продления срока ареста на самом деле нет. А общественный резонанс и широкий круг связей Мамонтова, по ее мнению, такими основаниями не являются. По словам адвоката, у обвиняемого, который сотрудничает со следствием, изъяты паспорта, он уволен с работы, не имеет средств на отъезд из страны, и у него на иждивении двое несовершеннолетних детей.

Согласно версии следствия, Александр Мамонтов и бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григорий Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации "Зимней вишни" ее основным владельцем - ООО "Кемеровский кондитерский комбинат". Оба были арестованы до 25 сентября.

Пожар в ТРЦ произошел 25 марта. Трагедия унесла 60 человеческих жизней.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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