СК попросил продлить арест двум фигурантам дела о "Зимней вишне"

В Центральный районный суд Кемерова поступило ходатайство следователей о продлении ареста двум фигурантам дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

- Поступили материалы с ходатайством старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Мамонтова, руководителя ГУ МЧС России по Кемеровской области. и в отношении обвиняемого Терентьева, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области, - сообщается на официальном сайте Центрального районного суда Кемерова.

Рассмотрение ходатайства назначено на 21 сентября.

Напомним, Мамонтов и Терентьев были задержаны 25 мая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Им предъявили обвинения в халатности и арестовали.

Следствие считает, что бывшие руководители регионального главка МЧС не запланировали проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТРЦ основным собственником - "Кемеровским кондитерским комбинатом". Помимо этого, Мамонтова обвинили в растрате денег главка в сумме свыше 1,8 миллиона рублей.

Ранее Центральный районный суд Кемерова продлил им срок содержания в СИЗО до 25 сентября. Следователи утверждали, что Мамонтов и Терентьев могут скрыться и оказывать влияние на свидетелей.