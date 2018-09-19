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19.09.2018 09:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК попросил продлить арест двум фигурантам дела о "Зимней вишне"

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Фото: Александр Патрин/РИА Новости Фото: Александр Патрин/РИА Новости
Фото: Александр Патрин/РИА Новости

В Центральный районный суд Кемерова поступило ходатайство следователей о продлении ареста двум фигурантам дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
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- Поступили материалы с ходатайством старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Мамонтова, руководителя ГУ МЧС России по Кемеровской области. и в отношении обвиняемого Терентьева, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области, - сообщается на официальном сайте Центрального районного суда Кемерова.

Рассмотрение ходатайства назначено на 21 сентября.

Напомним, Мамонтов и Терентьев были задержаны 25 мая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Им предъявили обвинения в халатности и арестовали.

Следствие считает, что бывшие руководители регионального главка МЧС не запланировали проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТРЦ основным собственником - "Кемеровским кондитерским комбинатом". Помимо этого, Мамонтова обвинили в растрате денег главка в сумме свыше 1,8 миллиона рублей.

Ранее Центральный районный суд Кемерова продлил им срок содержания в СИЗО до 25 сентября. Следователи утверждали, что Мамонтов и Терентьев могут скрыться и оказывать влияние на свидетелей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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