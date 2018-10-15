Мэра Махачкалы приговорили к четырем годам колонии

В Советском районном суде Махачкалы в понедельник огласили приговор бывшему мэру города Мусе Мусаеву.

Градоначальник приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии. Кроме этого, ему запрещено в течение трех лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, сообщили в суде.

Экс-мэр обвинялся в превышении должностных полномочий при выделении пяти земельных участков, чем, по версии следствия, был нанесен ущерб в сумме 48 миллионов рублей.

Муса Мусаев признал свою вину в досудебном порядке и согласился сотрудничать со следствием. Отметим, что гособвинение просило для подсудимого пять лет лишения свободы в колонии общего режима.