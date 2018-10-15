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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре нашли распылившего газ в школе подростка

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В столице Кубани правоохранители нашли подростка, который распылил баллончик перцового газа в школе № 35. По информации полиции, виновником происшествия оказался 15-летний учащийся этого же заведения,

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- Установлено, что подросток ранее состоял на профилактическом учете в полиции. В связи с тем что девятиклассник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за хулиганство (которое наступает в 16 лет), дело по данному факту возбуждаться не будет. Но полиция города подаст в суд ходатайство о помещении школьника в Центр содержания несовершеннолетних правонарушителей сроком до 30 суток, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как уже сообщалось, ЧП в краснодарской школе произошло второго октября утром, примерно в 11.00. Неизвестные распылили газ на первом этаже здания. В итоге в этот день были сорваны уроки, из школы эвакуировали детей и преподавателей, а 18 учащимся, почувствовавшим недомогание, оказали оперативную помощь. 

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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