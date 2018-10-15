В Нижнем Тагиле осужден директор завода, на которого жаловались Путину

К двум годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей приговорен 34-летний директор и совладелец Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денис Кокорин. Предпринимателя признали виновным сразу по трем статьям УК РФ: невыплата зарплаты рабочим из корыстной заинтересованности (145 УК РФ) , мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и сокрытие денежных средств организации (ст. 199 УК РФ). И все в миллионных масштабах.

О проблемах сотрудников небольшого тагильского завода, где трудилось всего-то 300 человек, вся страна узнала в июле 2017 года. Тогда рабочие обратились во время "прямой линии" к президенту Путину и сообщили, что зарплату им не платят почти полгода, а на все претензии владелец отвечает: "Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите". "Откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям?" - возмутился глава государства.

О том, что такие действия недопустимы и более того, наказуемы, бизнесмен почувствовал уже на следующий день. Дело на контроль взяла Генеральная прокуратура. В Нижний Тагил приехали бригады проверяющих и следователей. Тут же выяснилось, что долг перед рабочими копился с августа 2016 года и достиг 13, 5 миллионов рублей. Кроме того, вскрылось, что директор все предшествующие кризису годы активно уходил от налогов (утаил 5 миллионов) и выводил средства завода, заключая фиктивные договоры о якобы осуществляемых поставках товаров.

- Выявлено мошенничество, связанное с хищением имущества предприятия на сумму более 22 миллионов рублей. Махинации совершались обвиняемым в период с июня 2013 по май 2015 года,. Второй совладелец завода в известность не ставился, - уточнил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.

Зарплату заводчанам начали выплачивать так же стремительно: через пару дней после скандала. Как утверждал Кокорин, он "отдал последнее, чтобы рассчитаться с народом": снял с личной карты два с половиной миллиона рублей и забрал пять миллионов страховки за сгоревший дом. Рабочие вспоминают, что некоторым долги выдавали стаканами, заполненными мелочью. За пару недель вся " белая" зарплата была выдана, а то, что рабочие получали " в конвертах", понятно, кануло в лету. После того, как был произведен пересчет по официальным ставкам, размер долга директора перед рабочими по зарплате снизился почти вдвое. "На суде обвинение инкриминировало Кокорину 7, 5 миллионов рублей задолженности по зарплате," - пояснили в пресс-службе СУ СКР.

Свою вину в долгах по зарплате Кокорин признал еще в ходе следствия, а другие обвинения пытался опротестовать. Но суд его доводы не принял во внимание. Осужденного взяли род стражу в зале суда.