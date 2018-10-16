Автобусы не смогут работать без лицензии

В связи с увеличением числа аварий с участием автобусов в систему перевозок возвращаются лицензии. Закон , усиливающий контроль над данной сферой, принят окончательно.

Исключается возможность автобусных перевозок без лицензии. Кроме того, вводится обязательное оснащение транспортных средств тахографами с последующей возможностью доступа органов госконтроля к их показаниям.

Езда без лицензии влечет административный штраф для граждан от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, должностным лицам грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Для всех этих категорий, по действующему закону, возможна конфискация оборудования (в данном случае - автобусов).

Вопрос о принятии закона о лицензировании был поднят в правительстве в июне прошлого года после ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в котором погибли 14 человек и пострадали 34.

Да и в целом число автобусных аварий возросло, отметил в июле прошлого года президент России Владимир Путин на совещании с кабмином. Это понимали и в Минтрансе, где инициировали подготовку указанного законопроекта.

Мера о лицензировании не коснется ряда перевозок - а именно, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, Вооруженных сил и т.п.

Положение вступит в силу через 120 дней после официального опубликования закона. На получение лицензий отводится 4 месяца со дня вступления в силу указанной нормы.

Что касается тахографов, то их будут обязательно устанавливать на транспорт с разрешенной максимальной массой более 3,5 т и числом сидячих мест более восьми. Данная норма начнет действовать через 1 год после официального опубликования закона.